Juve, Motta insiste su Chiesa: lui spera nella Premier. Douglas Luiz alla Continassa

JUVENTUS

Per l'esterno sta per iniziare un mese chiave: quasi scontata la partenza. Prima offerta per Adeyemi

Chi si aspettava un colpo di scena rimarrà deluso: Federico Chiesa resta ancora ai margini del nuovo progetto della Juventus. Il primo incontro con Thiago Motta, andato in scena lunedì alla Continassa, dopo il rientro dei bianconeri dalla Germania, non ha cambiato le carte sul tavolo: l'ex Fiorentina non è centrale negli schemi del tecnico ed è destinato a salutare complice anche il contratto in scadenza nel 2025. Certo, resta il rebus sulla nuova destinazione, con Chiesa che preferirebbe andare in una big. I sondaggi dalla Premier però, non ancora hanno visti sviluppi concreti. Intanto oggi alla Continassa si vedranno Bremer, Danilo e Yildiz oltre all'attesissimo Douglas Luiz, arrivato lunedì in città. Il brasiliano, che ha svolto le visite mediche durante la Coppa America, si unirà subito alla squadra.

Douglas Luiz e Thuram saranno i fari della nuova Juventus a centrocampo in attesa di Koopmeiners, per il quale però l'Atalanta non fa sconti (permane la richiesta da 60 milioni di euro). Giuntoli guarda contemporaneamente al fronte uscite, con Chiesa che resta un caso a dir poco spinoso. L'esterno ha detto no ad Ah-Ahli e Besiktas, riferisce Tuttosport, con il suo agente che si trova a Londra. La missione? Spingere Tottenham e Chelsea a presentare un'offerta concreta alla Juventus.

I bianconeri, che sperano di chiudere al più presto l'affare Todibo col Nizza (si sta lavorando sulla formula), stanno sfogliando ancora la margherita per l'esterno d'attacco: quello di Adeyemi resta un nome validissimo. Non è un caso se dopo i contatti frequenti con l'entourage, sarebbe arrivata anche la prima offerta al Dortmund secondo Sky Sport: 35 milioni di euro più 10 di bonus. Bonus facilmente raggiungibili solo per metà. I gialloneri, al momento, non si spostano da quota 50. Più indietro Galeno del Porto, Sancho, cercato con insistenza dal Psg, il figlio d'arte Conceicao e Berardi.