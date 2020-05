Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia: in serata a Torino

JUVE

Dopo quasi due mesi (era il 9 marzo, dopo la vittoria sull'Inter) Cristiano Ronaldo torna in Italia. Il jet privato del portoghese della Juventus è partito da Madrid, dove si era fermato ieri, per tornare nella sua Madeira e in serata prenderà la direzione di Torino Caselle, dove dovrebbe arrivare intorno a mezzanotte. Sul Gulfstream G200 Galaxy anche la famiglia (Georgina, i quattro figli e due baby sitter) del fuoriclasse bianconero, che una volta nel Bel Paese dovrà sottoporsi all'autoisolamento obbligatorio per 14 giorni, per poi riprendere gli allenamenti col resto della squadra il prossimo 18 maggio.

Intanto oggi al J Medical è iniziato il viavai dei giocatori bianconeri per sottoporsi ai tamponi e alle visite mediche di rito prima del ritorno agli allenamenti in campo. I primi ad arrivare sono stati Bernardeschi, Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Ramsey. Nei prossimi giorni visite e test fisici anche per tutti gli altri, compresi quei i giocatori che, come CR7, devono ancora rientrare a Torino dopo avere trascorso le ultime settimane all'estero.

Vedi anche juventus Ronaldo, super regalo per la festa della mamma