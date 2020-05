Ronaldo, super regalo per la festa della mamma

In attesa di capire quando e se rientrerà in Italia, Cristiano Ronaldo continua a godersi la sua Madeira restando vicino alla famiglia. Soprattutto alla madre Dolores, che CR7 e e i suoi fratelli hanno deciso di omaggiare in maniera speciale per la festa della mamma facendole trovare in garage una splendida Mercedes infiocchettata e un bellissimo mazzo di fiori. Un regalo importante per dimostrare tutto l'affetto dei figli nei confronti della madre e per gettarsi alle spalle l'ultimo periodo complicato dopo il malore di Dolores. "Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti", ha scritto mamma Dolores sul suo profilo Instagram.