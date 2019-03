Juventus: Cristiano Ronaldo, fisioterapia e controlli medici poi via dalla Continassa

28/03/2019

Cristiano Ronaldo è arrivato intorno alle 10 alla Continassa dove i medici della Juventus lo hanno sottoposto a una visita per valutare l'entità dell'infortunio rimediato con il Portogallo . Secondo gli esami fatti in nazionale, il portoghese avrebbe una "lesione di apparente modesta entità" ai flessori della gamba destra. L'obiettivo è rientrare in due settimane, in tempo per l'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax. Conclusi i controlli ed effettuata fisioterapia, alle 13.37 CR7 ha lasciato lo Juventus Training Center.

Ieri CR7 aveva fatto una breve tappa a Barcellona per un impegno personale con lo sponsor per poi atterrare all'aeroporto di Torino-Caselle intorno alle 20. E oggi le sue condizioni fisiche sono state ulteriormente valutate dallo staff medico bianconero in vista dei prossimi impegni di Champions. Intanto, per la prima volta dalla sosta per le nazionali, Allegri ha riavutoa disposizione l'intero gruppo per gli allenamenti in vista di Juventus-Empoli di sabato.