Juve, Cristiano Ronaldo è a Torino: adesso nuovi controlli dopo l'infortunio

27/03/2019

Dopo una breve tappa a Barcellona, Cristiano Ronaldo è tornato in serata (poco prima delle nove di sera ) a Torino e giovedì, d'accordo con lo staff sanitario della Juventus , si farà visitare alla Continassa per definire meglio l'entità della lesione ai flessori della coscia destra patita in nazionale. Più avanti sono in programma altre verifiche strumentali per avere risposte soprattutto sui tempi di recupero . L'obiettivo è di riavere il giocatore per l'andata dei quarti di Champions con l'Ajax e i precedenti di CR7 fanno ben sperare.

La tappa a Barcellona è stata motivata esclusivamente da impegni personali, poi il ritorno a Torino dove giovedì sarà visitato dallo staff medico bianconero mentre solo nei giorni successivi verranno effettuate nuove verifiche strumentali. CR7 spera che sia confermata la prima diagnosi per poi iniziare il lavoro di recupero: riposo, terapie e palestra in vista dell'Ajax. Quindici giorni potrebbero bastare a Ronaldo per curarsi e tornare in campo.



In passato, del resto, Cristiano ha già ampiamente dimostrato di essere un campione dopo gli infortuni, rientrando spesso più rapidamente del previsto. In carriera solo tre volte è stato fermo più di 18 giorni, l'ultima a Euro 2016. Da lì in poi, periodo nel quale il portoghese non ha mai accusato stop più lunghi dei 15 giorni, Ronaldo non ha mai deluso le aspettative, lavorando sodo e smaltendo i problemi fisici in tempi record. Nella stagione 2016-17, il fenomeno portoghese si è dovuto fermare tre volte ed è sempre riuscito a risolvere i suoi guai fisici in 4-5 giorni. Stessa storia nella stagione successiva, conclusa col recupero lampo per la finale di Champions contro il Liverpool dopo l'infortunio alla caviglia rimediato nel Clasico. Il passato di CR7 fa ben sperare a Torino: la Juve aspetta il suo extraterrestre per la Champions.