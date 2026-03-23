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Juventus, maledizione dal dischetto: il blackout dagli undici metri che rischia di costare la Champions

Tre errori su tre dal dischetto pesano come macigni sulla stagione della Juventus

23 Mar 2026 - 09:54
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La Juventus inciampa ancora una volta dagli undici metri, confermando una maledizione che sta trasformando i calci di rigore in un vero e proprio incubo stagionale. L'errore di Manuel Locatelli contro il Sassuolo è il terzo indizio di una crisi dal dischetto che sta costando carissimo alla classifica della squadra di Luciano Spalletti.

Juve, maledizione rigori

 La parata di Muric sul capitano bianconero segue gli errori stagionali di Jonathan David e Kenan Yildiz. Se il turco era riuscito a rimediare ribadendo in rete la respinta contro la Cremonese, le esecuzioni fallite da David contro il Lecce e da Locatelli nell'ultimo turno hanno letteralmente bruciato quattro punti vitali per la corsa all'Europa che conta.

E poi c'è stato tutto il contorno del tiro, la gestione di come si è arrivati a scegliere chi dovesse calciare. Yildiz ha protetto il pallone durante il check del Var, per poi cederlo a Locatelli dopo un breve confronto in cui è stato presente anche Vlahovic

Qual è la posizione di Spalletti?

 Il tecnico toscano non ha nascosto il proprio fastidio per il dibattito mediatico che circonda i suoi tiratori. "Diteci voi come fare, altrimenti andiamo al manicomio", ha sbottato l'allenatore in conferenza stampa per poi suggerire ironicamente di indire un "referendum" per scegliere il prossimo rigorista. Resta il fatto che con quattro punti in più ora la Juventus sarebbe a 58 punti, dentro la zona Champions...

I giornali sportivi: lunedì 23 marzo 2026

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