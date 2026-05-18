L'Iran va in Turchia per un'amichevole: cosa manca prima del sì definitivo al Mondiale

18 Mag 2026 - 10:42
© Getty Images

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La nazionale di calcio iraniana è partita per la Turchia, dove giocherà un'amichevole prima di recarsi negli Stati Uniti per partecipare ai Mondiali. Lo hanno riferito i media iraniani. "La nazionale di calcio iraniana, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, è partita questa mattina per Antalya, in Turchia, per disputare l'ultima amichevole prima di volare negli Stati Uniti per i Mondiali del 2026", riporta l'agenzia di stampa Tasnim. Ad Antalya, l'Iran spera di giocare due amichevoli, anche se finora è stata confermata solo una partita contro il Gambia il 29 maggio.

I giocatori dovrebbero anche sfruttare il loro soggiorno in Turchia per completare la procedura di richiesta del visto per gli Stati Uniti, nel contesto del conflitto in corso tra Teheran e Washington. Dopo essersi qualificata per la sua quarta Coppa del Mondo consecutiva, l'Iran stabilirà il suo campo base a Tucson, in Arizona, prima di iniziare la sua avventura il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. iRL'Iran affronterà poi il Belgio il 21 giugno e concluderà la fase a gironi contro l'Egitto il 26 giugno a Seattle. 

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