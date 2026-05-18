L'Iran va in Turchia per un'amichevole: cosa manca prima del sì definitivo al Mondiale

La nazionale di calcio iraniana è partita per la Turchia, dove giocherà un'amichevole prima di recarsi negli Stati Uniti per partecipare ai Mondiali. Lo hanno riferito i media iraniani. "La nazionale di calcio iraniana, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, è partita questa mattina per Antalya, in Turchia, per disputare l'ultima amichevole prima di volare negli Stati Uniti per i Mondiali del 2026", riporta l'agenzia di stampa Tasnim. Ad Antalya, l'Iran spera di giocare due amichevoli, anche se finora è stata confermata solo una partita contro il Gambia il 29 maggio.