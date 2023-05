Juventus, Calvo: "Corte federale d'Appello? Crediamo di avere i nostri argomenti"

La Juventus potrà giocare in Europa il prossimo anno? Prima della semifinale di Europa League contro il Siviglia a questa domanda ha risposto il Chief of Football Officer dei bianconeri, Francesco Calvo: "Abbiamo letto tantissime sentenze anticipate, noi ci concentriamo sul campo e siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League". "Come ormai siamo abituati è una vigilia ricca di dinamiche extra campo ma come ha detto l'allenatore noi pensiamo al rettangolo verde, poi fuori ci pensano i nostri avvocati - ha aggiunto Calvo - Pensiamo di avere i nostri argomenti per ribadire la nostra posizione alla Corte Federale d'Appello".