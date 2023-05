Juventus, nuova udienza presso la Corte d'Appello federale fissata il 22 maggio

CASO PLUSVALENZE

Il nuovo verdetto sul caso plusvalenze arriverà prima del match tra i bianconeri e l'Empoli, quando mancheranno due giornate alla fine del campionato

È stata fissata al 22 maggio l'udienza presso la Corte d'Appello federale per rivalutare la sanzione nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze. La calendarizzazione arriva a due giorni dalla pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, che il 20 aprile aveva rinviato alla Corte il procedimento per la ridefinizione della penalità di 15 punti inizialmente inflitta ai bianconeri. La squadra di Allegri, con tutta probabilità, conoscerà dunque il suo destino poco prima di scendere in campo per il posticipo contro l'Empoli della 36esima giornata, in programma proprio lunedì 22 alle 20.45. A quel punto mancheranno due partite alla fine del campionato, tra cui lo scontro diretto col Milan.

BELLACOSA, LEGALE JUVE: "TORNEREMO A COMBATTERE"

"Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia? Non ci convincono tanti argomenti però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d'Appello". Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa uscendo dall'aula del tribunale di Torino al termine dell'udienza preliminare del processo ordinario sui conti della Juventus. "Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio", ha detto in riferimento all'udienza della corte d'appello federale fissata per il prossimo 22 maggio.

