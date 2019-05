Juventus, c'è Isco nel mirino: l'assist è di Florentino Perez

28/05/2019

Mentre in casa Juventus sono giorni di attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore, i dirigenti dei campioni d'Italia sono sempre molto vigili anche sul mercato dei giocatori e da Madrid arriva un grande assist per affondare il colpo su Isco , vecchio pallino dei bianconeri (piaceva moltissimo a Massimiliano Allegri ) che lo scorso gennaio, quando era finito ai margini della gestione Solari , sembrava a un passo dal trasferirsi a Torino.

L'assist arriva direttamente dal presidente del, che in un'intervista concessa ad Onda Cero ha di fatto annunciato l'acquisto didal Chelsea: "Lo abbiamo cercato per anni, spero che questa sia la volta buona".Un grande colpo per il Madrid, ma anche una grande notizia per la Juventus, perché l'arrivo del belga toglierebbe spazio proprio a Isco e stando a quanto si scrive in Spagnanon si opporrebbe alla cessione dello spagnolo.

Ecco perché (e questa è l'altra grande notizia per la Juve) in estate Isco potrebbe lasciare il Real per 'soli'nonostante una clausola da 700. In alternativa non va esclusa neanche la pista che porta a, altro esubero del Real tornato a Madrid dopo il prestito biennale al Bayern che non rientra nei piani di Zidane e piace alla Juve. In ogni caso il mirino dei bianconeri è puntato su Madrid.