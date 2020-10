Juventus, buone notizie per Chiellini: ma salterà il Barcellona

JUVENTUS

Non solo la doppietta di Alvaro Morata, dalla serata di Champions League della Juventus arriva un’altra buona notizia per Andrea Pirlo: gli esami a cui si è sottoposto Giorgio Chiellini, costretto a lasciare il campo al minuto 19 della sfida contro la Dinamo Kiev per un problema muscolare, hanno escluso infatti lesioni alla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma con ogni probabilità il capitano bianconero dovrà saltare la sfida di campionato col Verona e quella in Europa col Barcellona. Il rientro è previsto tra una decina di giorni, sul campo dello Spezia o contro il Ferencvaros il 4 novembre prima della seconda sosta per le nazionali.

IL COMUNICATO

“La Juventus è rientrata da Kiev, e subito ha ricominciato a lavorare: l’agenda bianconera ha già un altro appuntamento all’orizzonte, quello di domenica sera (20.45, Allianz Stadium) contro il Verona, che precede di pochi giorni la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Barcellona.

Palestra e scarico per chi ha giocato ieri, possesso e partitella per il resto del gruppo: questo il menu di oggi.

Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".

