Juventus, Bremer: "Infortunio? Sto meglio, chiederò consigli a Chiellini"

Agli Young Reporter della Juventus ha poi raccontato l'addio al Brasile per l'arrivo in Italia: "Quando sono arrivato in Italia è stato un periodo un po' difficile, Peró sapevo che tutti vogliono venire in Europa, soprattutto per me che sono difensore, l'Italia è una delle scuole migliori. Sono diventato quello che sono perché ho lavorato tanto e questo mi ha aiutato per quello che sono ora”.