Juventus, Bonucci: "Questa squadra è come un drago a sette teste"

IL MESSAGGIO

Il difensore bianconero sui social dopo il -15 in classifica: "La nostra forza è nell'ambiente"

Leonardo Bonucci prova a caricare ancora l'ambiente bianconero: "La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un'altra. Non molla mai. E la sua forza è nell'ambiente". Il difensore,nonché capitano, ha postato un altro messaggio su Instagram, dopo il post della serata di ieri, per unire il gruppo in un momento molto complicato, con la squadra che si è ritrovata con 15 punti in meno in classifica dopo la penalizzazione legata al caso plusvalenze.

IL POST DI BONUCCI

© instagram

CHIELLINI: "QUANDO SEI DELLA JUVE LO SEI PER SEMPRE"

Anche un grande ex come Giorgio Chiellini ha voluto dire la sua sul momento che sta attraversando il club bianconero. Lo ha fatto attraverso un messaggio social di sostegno alla società, in cui si legge, semplicemente, "quando sei della Juve lo sei per sempre".