Plusvalenze Juventus, Bonucci e Perin "abbracciano" la squadra

La penalizzazione alla Juventus di 15 punti ha stravolto la classifica in Serie A. La prima reazione dal mondo bianconero è stata quella di Mattia Perin che su Instagram ha postato una foto significativa, senza didascalia ma dal forte impatto. I giocatori bianconeri al centro del campo uniti in un abbraccio di gruppo, a farsi forza. Quello che servirà ai ragazzi di Allegri per risalire la classifica.