Juventus: il cuore e la rimonta nascondono i passi indietro, per la Champions serve molto di più

Contro i rossoblù, complice anche il rientro di Dusan Vlahovic, i bianconeri sono stati capaci di rendersi maggiormente pericolosi in area di rigore, specialmente facendo il confronto con gli scialbissimi pareggi contro Lecce, Aston Villa e Milan, ma hanno lasciato quasi sempre l'iniziativa alla squadra avversaria, subendo per larghi tratti di partita il palleggio e l'aggressività dei ragazzi di Italiano. Il dominio del possesso e l'abilità nell'uscire sempre palla al piede, marchi di fabbrica del gioco di Motta, non si sono praticamente mai visti e la squadra ha faticato a mettere in mostra quell'identità che non aveva perso neanche nelle partite più opache, fatta eccezione forse per quella contro lo Stoccarda in Champions League.