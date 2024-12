Serie A: Juventus-Bologna 2-2, Mbangula salva i bianconeri al 92'

LE STATISTICHE

La Juventus ha pareggiato nove delle prime 15 partite di un singolo campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia; i bianconeri erano arrivati al massimo ad otto pari allo stesso punto di un torneo della competizione (nel 1965/66 e nel 1980/81).

La Juventus ha pareggiato 19 partite in questo 2024 in Serie A; l’ultima squadra a chiudere in parità più partite in un singolo anno solare nel torneo è stata il Torino nel 2017 (20).

Samuel Mbangula ha segnato il suo secondo gol in Serie A, dopo quello contro il Como dello scorso 19 agosto; tra i calciatori con almeno due gol e due assist in questo torneo solo Kenan Yildiz (2005) e Santiago Castro (settembre 2004) sono più giovani del belga (gennaio 2004 - due reti e due passaggi vincenti).

La Juventus è l'unica squadra a vantare due giocatori nati dal 2004 con almeno due gol in questo campionato: Samuel Mbangula (classe 2004, 2 reti) e Kenan Yildiz (3 gol, classe 2005).

Dan Ndoye ha segnato tre reti nelle ultime due gare di Serie A, dopo che in tutte le precedenti 41 presenze nella competizione aveva realizzato una sola marcatura.

Tommaso Pobega ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 602 giorni dalla volta precedente, col Milan il 15 aprile 2023 contro la sua attuale squadra, il Bologna; il centrocampista ha realizzato due reti contro la Juventus e nella competizione contro nessun’altra squadra ne conta di più (due anche contro Roma e Sampdoria).

Teun Koopmeiners ha segnato il primo gol con la Juventus in Serie A; il numero 8, che non andava a bersaglio nella competizione dal 6 maggio 2024 con l’Atalanta (v Salernitana), è il terzo calciatore olandese a segnare coi bianconeri in massima serie, dopo Edgar Davids e Matthijs de Ligt.

Juventus e Bologna hanno pareggiato almeno quattro sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra aprile 1978 e gennaio 1980 (cinque in quel caso).

Juventus (19) e Bologna (14, come il Genoa), sono due delle tre squadre con più pareggi ottenuti in questo anno solare nei cinque maggiori campionati europei.

La Juventus ha pareggiato almeno quattro partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal febbraio-marzo 2012 (quattro in quel caso, tutte in Serie A con Antonio Conte alla guida).

Santiago Castro è l'attaccante che ha fornito più assist (sei) in questa stagione considerando le squadre di Serie A tra tutte le competizioni.

Santiago Castro (settembre 2004) è il giocatore più giovane tra quelli con almeno sette partecipazioni a reti in questa Serie A (quattro gol e tre assist per l’attaccante).

Danilo è l’unico giocatore ad aver fornito almeno un assist con la maglia della Juventus in ognuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21, 10 passaggi vincenti totali per il difensore).

Emil Holm (un assist in questo campionato col Bologna, uno nel 2023/24 con l’Atalanta e uno nel 2022/23 con lo Spezia) è solo il secondo difensore, insieme ad Emanuele Valeri, ad aver fornito almeno un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A con tre maglie diverse (dal 2022/23).

Il Bologna ha pareggiato una gara di Serie A per la prima volta dallo scorso 19 ottobre, in trasferta anche in quel caso contro il Genoa (2-2).

Manuel Locatelli ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in tutte le competizioni con la Juventus mentre Timothy Weah ha ottenuto contro il Bologna la 50a partita coi bianconeri, sempre tra tutte le competizioni.

Dan Ndoye ha giocato contro la Juventus la 50a partita con la maglia del Bologna, considerando tutte le competizioni.