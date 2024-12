Juve, Thiago Motta: "I ragazzi sono andati a riprenderla con grande cuore"

Ora testa alla Champions dove arriva un Manchester City in crisi di risultati. "Penso che non esista un momento migliore per affrontare il City. non penso ci sia un momento migliore per affrontare una squadra di quel livello lì. Noi l'affronteremo come sempre dando il nostro massimo, cercando di limitare tantissimo il loro gioco ed esprimere il nostro nelle caratteristiche che abbiamo e nella strategia che metteremo in pratica".