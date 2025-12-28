Logo SportMediaset

Bari, dopo il pari con l'Avellino la salvezza passa dal mercato di riparazione

28 Dic 2025 - 19:25

Con i segnali negativi che arrivano dal campo, l'ultima speranza di mantenere la serie B passa dal calciomercato: il Bari ieri sera al San Nicola ha inanellato l'ennesimo pareggio interno (in casa non vince da due mesi, l'ultimo colpo con il Cesena a inizio novembre). La classifica dei pugliesi è deficitaria, dal momento che la squadra occupa stabilmente una posizione da play out, mentre la piazza sportiva è da mesi in contestazione (protesta contro la multiproprietà). Toccherà adesso ai due ds, Magalini e Di Cesare, provare a raddrizzare la rotta con il mercato di riparazione: la rosa ha bisogno di almeno cinque rinforzi, con almeno due innesti in difesa, reparto apparso molto fragile nella prima parte della stagione. Il nuovo tecnico Vivarini, subentrato in corsa a Caserta, ieri si è augurato che arrivino "giovani motivati": la sessione di gennaio del calciomercato è tra le più complicate e spesso gli acquisti alla fine si realizzano scommettendo su under o elementi in cerca di riscatto. Tra i nomi nel mirino di Magalini ci sono il centrocampista Benedetti della Samp e Sebastiano Esposito dell'Inter, due ex molto apprezzati dal pubblico biancorosso. 

