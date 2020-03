Juventus: anche Dybala positivo al coronavirus

L'ANNUNCIO

"Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!". Con un post in tre lingue (anche in spagnolo e in inglese), Paulo Dybala ha annunciato di essere positivo al coronavirus e con lui la fidanzata. In casa Juve è il terzo caso dopo Rugani e Matuidi.



Come i compagni, anche la Joya è asintomatico e in buone condizioni di salute e non appare nemmeno troppo preoccupato, visto che lo scatto che accompagna l'annuncio lo vede sereno in giardino al fianco della bella fidanzata. Ora per la coppia scatta la quarantena obbligatoria di 14 giorni.

L'ANNUNCIO DI DYBALA



LAPO ELKANN: "CARO DYBALA, TI SONO VICINO"

"Caro Dybala, sono molto vicino a te e tua moglie forza forza e un grandissimo abbraccio virtuale ad entrambi". Questo il messaggio di affetto di Lapo Elkann all'indirizzo del campione argentino e della compagna.