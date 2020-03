Il fratello di Higuain: "Nostra madre lotta contro il cancro, chiediamo rispetto e considerazione"

Gonzalo Higuain si trova, come si sa, in Argentina accanto alla madre, la pittrice Nancy Zacarias, che sta affrontando in questi giorni in ciclo di cure chemioterapiche. Il fatto che l'attaccante della Juve nei giorni scorsi abbia lasciato Torino per tornare in patria ha generato una serie di polemiche riguardanti la liceità o meno del suo comportamento pur essendo risultato negativo al tampone fatto dopo il periodo di isolamento torinese a seguito della positività al coronavirus del compagno di squadra Daniele Rugani. Discussioni che hanno avuto luogo tanto qui in Italia quanto in Argentina. Ora, dopo giorni di silenzio, il fratello del Pipita, Nicola Higuain, ha chiesto attraverso un messaggio apparso sul suo profilo social silenzio e rispetto: "Nostra madre - ha scritto - lotta contro il cancro da quattro anni e continua a farlo ora, senza smettere la sua battaglia. Chiediamo un poco di rispetto e considerazione. E silenzio".