Juventus, Allegri: "Regalati tre gol. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ora testa al campionato"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo l'eliminazione dalla Champions: "La prima parte di stagione non è sicuramente bella, ora uno sforzo per recuperare"

© Getty Images Max Allegri mastica amaro dopo la sconfitta 4-3 della sua Juventus contro il Benfica e la conseguente eliminazione ai gironi di Champions League: "Era una partita da far rimanere in equilibrio per poi provare portarla a casa - ha detto il tecnico a fine gara ai microfoni di SportMediaset -. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma ora pensiamo al campionato ripartendo dagli ultimi 20' di questa sera. La prima parte di stagione non è sicuramente bella, siamo fuori dalla Champions League e in ritardo anche in Serie A, dobbiamo fare uno sforzo per accorciare la classifica".

Uno degli episodi chiave è stato il rigore trasformato da Joao Mario subito dopo che la Juve aveva agguantato il pareggio, causato da un fallo di mano di Cuadrado: "Già due o tre volte ci avevano infilato da quella parte, noi abbiamo regalato tre gol... È inutile però stare a dire cosa dovevamo fare meglio, dobbiamo pensare al campionato e pensare al Psg settimana prossima, dove ci giochiamo la possibilità di rimanere in Europa".

Soddisfazione per l'ottimo ingresso in campo dei più giovani: "Sono contento per loro, Soulé e Iling sono entrati bene, Miretti ha già fatto tante partite ed è di fatto un titolare. Si sono comportati bene con la spensieratezza, la tecnica e l'energia mentale di cui aveva bisogno la squadra in quel momento. Ora va subito voltata pagina, abbiamo quattro partite prima della sosta in cui fare il meglio possibile. Ora recuperiamo energie e proviamo a far bene con chi abbiamo a disposizione".