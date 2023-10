Juventus, Allegri: "Soddisfatto della prestazione e del punto preso, ora testa al derby"

BICCHIERE MEZZO PIENO

Al termine della sfida di Bergamo, per il tecnico bianconero il bicchiere è mezzo pieno: "Nel primo tempo potevamo essere più precisi ma i ragazzi sono stati bravi"

© ansa La Juventus esce dal Gewiss Stadium con un punto dopo uno 0-0 sofferto con l'Atalanta. Massimiliano Allegri, al termine della gara, vede il bicchiere mezzo pieno: "Sono soddisfatto della prestazione e del punto fatto, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo verticalizzare di più ma i ragazzi sono stati bravi".

Il tecnico bianconero analizza quindi la gara e pensa già alla prossima sfida, il derby col Torino di sabato prossimo: "Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell'uno contro uno, dovevamo stare più attenti ma sono momenti di crescita - spiega a Dazn -. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby e mantenersi lì in classifica. Nel primo tempo potevamo essere piu' precisi ma i ragazzi si sono compattati Gli ultimi 20 minuti del primo tempo bene, non eravamo troppi convinti nell'andare a fare gol".

Un elogio poi per Szczesny, protagonista di un super intervento sulla punizione di Muriel. "Ha fatto una parata straordinaria - spiega Allegri -. E' tra i primi in Europa, capitano delle serate storte come contro il Sassuolo ma lì non abbiamo perso per quell'errore. Il derby? Dobbiamo solo pensare a giocare. L'importante è rimanere attaccati".



L'allenatore bianconero si concentra sulle prestazioni di alcuni singoli: "è un giocatore importante per noi. Le ultime due partite le ha fatte in crescendo, mentre con il Sassuolo era andato troppo in giro per il campo. Deve giocare davanti alla difesa per toccare più palloni in una posizione smarcata. Se comincia ad andare in giro, dopo fa confusione e non abbiamo più copertura in difesa. Il vero Rabiot lo rivedremo piano piano. Ci ho parlato in settimana, ha saltato la preparazione e avuto un po' di acciacchi. E' un giocatore di livello internazionale, anche stasera nei momenti di difficoltà ha fatto bene. Anche".Viste le contemporanee assenze diaveva pensato anche a un piano B: "Chiesa viene da tante partite giocate con grande intensità, oggi ha pagato in lucidità. Bremer mi ha chiesto il cambio, ma potevo mettere Iling o giocare senza centravanti ma con un centrocampista in più. All'interno della partita Chiesa crea sempre pericoli"."Sia noi che ilnon giochiamo le coppe, avremo tutta la settimana per preparare le partite. All'inizio del campionato si parla di favoriti, io penso che si debba solo pensare a giocare. Abbiamo una partita difficile, è un derby. Bisogna far bene. Per noi sarebbe importante rimanere attaccati". Bremer come sta? "Ha avuto dei crampi ai flessori, ha chiesto di uscire".