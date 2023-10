Serie A, le pagelle di Atalanta-Juventus: Szczesny salva il risultato, Lookman sottotono 

LE PAGELLE

I voti e i giudizi dei protagonisti della sfida del Gewiss Stadium valida per la settima giornata di Serie A

LE PAGELLE DI ATALANTA-JUVENTUS



ATALANTA (3-4-1-2)

Musso 6,5 - E' attento nel primo tempo a respingere il destro insidioso di Fagioli e a bloccare a terra un tiro di Kean. A inizio ripresa grandissima risposta con una mano su un missile di Chiesa.

Scalvini 6,5 - Ottima prova per il difensore della Nazionale che contiene molto bene Kean lasciandogli pochissimo spazio. (20' st' Kolasinac 6 - Entra e gestisce senza particolari patemi. Viene impegnato pochissimo dagli attaccanti bianconeri).

Djimsiti 6,5 - Il difensore albanese dimostra grande solidità e si rende pericoloso anche in fase offensiva con un colpo di testa da calcio d'angolo che termina alto sopra la traversa.

Toloi 6 - Soffre un po' la velocità di Chiesa ma riesce comunque a limitarlo con grande esperienza.

Zappacosta 5,5 - Si divora un gol in apertura di match calciando al volo di destro addosso a Danilo e svirgolando subito dopo di sinistro da ottima posizione. Partita decisamente sottotono, non spinge, non salta l'uomo e crea poco o nulla. (37 st' Holm sv)

De Roon 6 - Solita partita di sostanza. A centrocampo si vede poco ma si sente tantissimo.

Ederson 6,5 - Nel primo tempo è sicuramente il più propositivo tra gli uomini di Gasperini. Qualche bella iniziativa che però non trova fortuna. Cala nel secondo tempo anche se nel finale può

Ruggeri 5,5 - Partita non entusiasmante per il laterale bergamasco che spinge poco dalla sua parte. Bravo in fase difensiva. (41' st' Bakker sv)

Koopmeiners 5,5 - Dopo una prima frazione davvero modesta, nella ripresa si vede molto di più ma in pieno recupero spara alta la sfera del possibile 1-0.

De Ketelaere 6 - Primo tempo invisibile: pochi palloni toccati e altrettanto poche giocate riuscite. Nella ripresa sale di ritmo, mette in grande difficoltà Danilo saltandolo in un paio di occasioni ma non trova comunque la via della porta. (37' st' Pasalic sv)

Lookman 5,5 - Qualche timido tentativo nel primo tempo ma poi sbatte contro il muro eretto da Gatti e Bremer non riuscendo quasi mai a incidere. (20' st' Muriel 7 - Il colombiano entra, sfiora l'eurogol su una punizione parata da Szczesny e ci prova ancora nel finale con un tiro respinto dal portiere polacco. In pochi minuti è il più pericoloso)

All.: Gasperini 6

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny 6,5 - Dopo 73 minuti da spettatore, sale in cattedra con un incredibile intervento sulla punizione calciata nell'angolino da Muriel. Il portiere polacco devia la palla sulla traversa e salva il risultato. Nel finale è fortunato, sempre su Muriel, a deviare corto un pallone che finisce tra i piedi di Koopmeiners che calcia alto da ottima posizione.

Gatti 6 - In crescita rispetto alla "partita no" col Sassuolo. Blocca le iniziative di Lookman ma in pieno recupero si fa saltare con troppa facilità da Bakker, che mette in mezzo un pallone pericolosissimo per Koopmeiners.

Bremer 6,5 - Svetta spesso di testa in area anticipando sui calci da fermo i giocatori atalantini. Sempre più leader della difesa. (36' st' Rugani sv)

Danilo 5,5 - Appare un po' in difficoltà soprattutto quando deve andare a pressare alto sulle ripartenze bergamasche. Giusto il giallo per un fallaccio su De Ketelaere che lo salta con troppa facilità in più di una occasione.

McKennie 6 - Partita di sostanza quella dell'americano che riesce a controllare senza particolari problemi le avanzate di Ruggeri. Poco lucido in fase di possesso (39' st' Weah sv)

Fagioli 6 - Gara tutto sommato positiva per il centrocampista italiano che si rende protagonista di qualche buon lancio. Non riesce però a trovare la giocata decisiva per servire gli attaccanti. (23' st' Miretti 6 - Mezzora ordinata per il centrocampista bianconero che pensa più a coprire che ad offendere)

Locatelli 6 - Qualche verticalizzazione, tanta legna in mezzo al campo e poco più.

Rabiot 6 - Tante piccole imprecisioni, soprattutto in occasioni di alcune ripartenze. Nel finale però si riscatta con un'ottima giocata che permette alla Juve di conquistare una punizione pericolosa dalla trequarti.

Cambiaso 5,5 - Gara sotto tono la sua: non riesce a spingere come richiesto da Allegri e soffre le ripartenze bergamasche. (23' st' Kostic 6 - Entra per aiutare più in fase difensiva)

Kean 5,5 - Tanta buona volontà ma poca lucidità. Paradossalmente si rende più protagonista in fase difensiva che in quella offensiva, aiutando i compagni quando l'Atalanta alza i giri del motore. Non trova mai la via della porta. (30' st' Yildiz sv)

Chiesa 6 - E' il più pericoloso dei suoi. Le sue incursioni mettono in difficoltà la retroguardia atalantina. Sfiora la rete con una gran botta respinta da Musso ma poi sparisce col passare dei minuti.

All.: Allegri 5,5