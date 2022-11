Juventus, Allegri: "Se il Napoli continua così rimonta impossibile"

PARLA ALLEGRI

Il tecnico bianconero presenta la sfida del Bentegodi: "Gioca Perin, Vlahovic e Chiesa da valutare"

© Getty Images Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Verona. "Giochiamo contro una squadra che ha battuto tre volte la Juventus nelle ultime cinque partite - ha spiegato il tecnico - È una squadra fisica che aggredisce e domani non sarà una partita semplice. Non meritano la classica che hanno". Sulla formazione: "Gioca Perin, Paredes e Kean sono recuperati. Di Maria ha mezzora. Vlahovic, Chiesa e McKennie sono da valutare". Sulla rimonta scudetto: "Se il Napoli continua così è impossibile".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Che cosa ha lasciato alla squadra la vittoria con l'Inter?

"Ha lasciato che abbiamo passato una serata di felicità e gioia, ma abbiamo subito chiuso il capitolo. È una squadra fisica che aggredisce e domani non sarà una partita semplice. Non meritano la classica che hanno. Starà a noi giocare una partita al loro livello".

Giocherà Perin?

"Domani Perin gioca, perché Sczesny ha giocato 12 gare di fila. Recuperati di sicuro Paredes e Kean. Di Maria ha più mezzora che 90' nelle gambe, lo valuterò. Vlahovic, McKennie e Chiesa sono da valutare".

E' Danilo il vice-capitano a livello gerarchico?

“Ho parlato con Cuadrado l’altra sera che come gerarchie viene dopo Bonucci. Ultimamente si innervosiva un po’ troppo, sentiva troppa responsabilità. Parlandoci gli ho detto che era meglio che Danilo facesse il capitano. Quando gioca il capitano è Bonucci”.

Vlahovic e Chiesa insieme come nella Fiorentina?

"Potrà essere, in questo momento è impossibile, bellissimo parlare di progetti ma guardiamo l'immediato. Con chi c'è bisogna fare una partita sotto l'aspetto emotivo, tecnico, una grande partita... altrimenti quanto fatto con l'Inter e nelle 3 precedenti, viene buttato. Per farlo domani bisogna fare una partita tosta, a Verona abbiamo perso 3 volte nelle ultime 5".

Vlahovic ha finito il suo 2022? Chiesa come sta?

"Semplice, soffre di questa infiammazione. Ieri ha corso ed è andato meglio, oggi valuteremo. Se è a disposizione è un bene per la Juventus e andrà in panchina. Chiesa è rientrato e ha fatto bene, chiaro che finché il ginocchio non trova la sua stabilità ci sono dei momenti in cui ha del fastidio. Fa parte del percorso".

Rimonta in campionato possibile?

"Il Napoli sta facendo una grande campionato, se continua così nessuno può puntare a vincere il campionato".

Le condizioni di Milik.

"E' in ottima condizione, come tutti gli attaccanti ci sono momenti in cui segna e altri no. Sono soddisfatto di lui".

Come organizzerete la sosta?

"Lavoreremo fino al 18 con i tre giocatori che rimarranno. Ci fermeremo poi fino al 6 quando ripartiremo con delle amichevoli fino al 22-23. Poi riprenderemo dopo Natale".

Un bilancio su Fagioli. Potrebbe giocare anche più avanti?

"Sta facendo bene, ma lasciamolo sereno. Ci saranno momenti in cui avrà bisogno di recuperare, ora sta facendo bene e domani potrebbe giocare".