Juventus: Allegri recupera Emre Can per l'Inter, ma non avrà Alex Sandro

05/12/2018

La buona notizia per la Juventus è il recupero di Emre Can. I bianconeri, che si sono allenati alla Continassa in vista della sfida contro l'Inter, hanno visto il centrocampista tedesco regolarmente in gruppo: sarà convocato. Chi invece non sarà della partita è Alex Sandro: il suo posto sulla fascia sinistra sarà preso dall'ex Cancelo, con De Sciglio che agirà sulla destra. In mezzo alla difesa ci sarà Chiellini con Bonucci favorito su Benatia.