Juventus, Allegri dopo il derby: "Quarto posto distante, ma abbiamo 50 punti"

Le parole dell'allenatore della Juventus dopo il 4-2 contro il Torino nel derby

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus di Allegri ha vinto 4-2 il derby della Mole contro il Torino al termine di una partita ricca di gol e di emozioni. I bianconeri hanno rimontato due volte lo svantaggio: "Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra rognosa - ha commentato Allegri -. Abbiamo subito due gol evitabili, ma la reazione è stata bella e la vittoria è meritata. Dieci punti dal quarto posto sono tanti, noi facciamo un passettino alla volta anche se sul campo abbiamo fatto 50 punti. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti e tenere alta la concentrazione".

Allegri ha inserito Pogba e Chiesa nella ripresa anche per dare la scossa al match: "C'era bisogno di giocatori freschi e con caratteristiche diverse. Di Maria aveva fatto una bella partita, ma devo centellinarlo e mi servivano giocatori che strappassero un po' di più. Pogba è entrato bene come Chiesa e De Sciglio. Giocando ogni tre giorni i cinque cambi sono fondamentali, ma continuando così ci toglieremo soddisfazioni".

Il primo tempo è stato equilibrato: "Gli siamo andati un po' troppo dietro, seguendo gli uomini ma scoprendo alcuni spazi. Arrivavamo un po' in ritardo, ma siamo stati bravi a raddrizzare subito il match dopo l'1-2 - ha continuato Allegri -. Nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa".

Rabiot ha chiuso davanti alla difesa: "Mi serviva fisicità in quella posizione, poi è migliorato molto anche in quel ruolo. Ha le capacità, devo solo convincersi. Pogba da mezzala ha fatto bene, come Chiesa. Fagioli è stato superlativo nella ripresa". Il quarto posto della Lazio è a 10 punti di distanza: "Guardando i numeri ora diventa difficile. Per arrivare a 73 punti dobbiamo fare qualcosa di straordinario, ma guarderemo passo dopo passo".

La Juventus sembra aver ritrovato il feeling col gol, nove nelle ultime tre partite: "Stasera abbiamo preso due gol che non dobbiamo prendere. L'importante è giocare di squadra e avere pazienza, come nel secondo tempo, di trovare l'occasione giusta. È un segno di maturità perché bisogna adattarsi alla partita e stasera la squadra l'ha fatto bene".