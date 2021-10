Juventus, Allegri: "Brutta partita, ci teniamo l'ottimo risultato"

Terza vittoria in altrettante gare per la Juventus in Champions League: "Ottimo risultato - ha commentato Allegri nel postpartita dopo l'1-0 in casa dello Zenit -, tra quindici giorni possiamo giocarci il turno. Non abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati troppo lenti. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso e negli ultimi metri fare scelte migliori, anche in difesa. Abbiamo usato poco gli esterni".