Calcio

Inter, Chivu: "Lautaro non era al meglio, Pio merita di giocare"

17 Set 2025 - 20:18

"Lautaro non era al meglio, ieri non si è allenato. Si è ripreso un po' oggi ma abbiamo preferito non rischiarlo e lasciarlo in panchina". Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu spiega a Prime la decisione di lasciare in panchina il capitano per la sfida di Amsterdam contro l'Ajax. "È a disposizione, se ci sarà bisogno di lui nel secondo tempo". Così Cristian Chivu, parlando ad Amazon Prime Video, a pochi minuti da Ajax-Inter, valido per la prima giornata di Champions League. Oggi giocheranno Pio e Thuram, Pio si allena bene e si merita di giocare.

