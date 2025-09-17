Napoli, Di Lorenzo: "Con City difficile ma vogliosi di vedere nostro livello"

"Sarà una partita difficile, avremo davanti grandissimi giocatori, una grande squadra e un grande allenatore, però c'è grande voglia di confrontarsi contro questi campioni, cercheremo di fare del nostro meglio. Siamo vogliosi di vedere a che punto siamo". Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Manchester City. "L'anno scorso ci è mancato il confronto in Europa, vedremo domani a che punto del percorso siamo - ha aggiunto - De Bruyne? Fin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà, è un grandissimo campione. Non ci ha parlato particolarmente dei suoi compagni ma sono sicuro che sarà contento di tornare in questo stadio dove ha passato tanti momenti belli".