Cagliari, Pisacane: "A Lecce ambiente caldo, ma vogliamo vincere"

"Giocheremo per vincere, ma con intelligenza". L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è chiaro e diretto. "Casa o trasferta la squadra ha dimostrato di avere una sua identità - ha detto il mister rossoblù nella conferenza stampa dell'antivigilia della gara in trasferta con il Lecce -. Penso che sia la seconda finale del nostro mini campionato all'interno del torneo. Nell'ultima gara, dal mio punto di vista, abbiamo pagato lo stato emotivo, quello di volerci sbloccare a tutti i costi". Non sarà facile, avverte Pisacane: "L'ambiente è caldo, ci stanno aspettando per dare il massimo e bisogna stare molto attenti. Sicuramente ci saranno dei momenti chiave dove noi dobbiamo essere compatti e lucidi, e dobbiamo essere bravi a fare male".