Calcio

Bari, il tecnico Caserta: "La sfida col Palermo si prepara da sola"

17 Set 2025 - 21:25

"La sfida con il Palermo si prepara da sola, giocheremo davanti ad un grande pubblico. Basta poco per essere pronti, ma bisogna mettere da parte quello che non abbiamo fatto bene a Modena": così il tecnico del Bari Fabio Caserta ha presentato la gara di venerdì contro i rosanero in trasferta, dopo la debacle in terra emiliana. "Sibilli? Rispondo per quello che vedo: si allena molto bene. Non mi va di parlare di cose extra calcio", ha aggiunto in merito al procedimento in corso della procura federale sul giocatore campano. "Dovremo comportarci da squadra, non concedere nulla e rimanere in partita fino alla fine. Gytkjaer (pronto al rientro, ndr) ci è mancato in queste partite: è per noi fondamentale. Si è allenato bene con la squadra. Valuteremo il suo utilizzo": questa in sintesi la strategia anti-Palermo di Caserta. 

