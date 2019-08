Juve, si ferma Ronaldo: lieve affaticamento muscolare

IL CONTRATTEMPO

Niente amichevole in famiglia per Cristiano Ronaldo. La Juventus, infatti, ha fatto sapere che il fenomeno portoghese sarà presente a Villar Perosa ma non è arruolabile a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni CR7 svolgerà attività differenziata: a 10 giorni dalla prima in campionato contro il Parma davvero una brutta notizia per Maurizio Sarri e il popolo bianconero.

Campanello d'allarme in casa Juventus, se piccolo o grande solo nelle prossime ore si saprà con certezza. Al momento, l'unica cosa certa è che Ronaldo è costretto a fermarsi ai box. In soldoni niente Villar Perosa e nemmeno ultima amichevole sabato contro la Triestina. La speranza, a questo punto, è che il 5 volte Pallone d'oro possa recuperare per la sfida del Tardini di sabato 24 agosto, dove scenderà in campo solo se al 100%. Con il big-match contro il Napoli la settimana seguente, sarebbe davvero un azzardo rischiare il giocatore senza avere la certezza di un suo pieno recupero.

IL TWEET DELLA JUVENTUS

Vedi anche juventus CR7 e la differenza con Messi: "Io sono... la Champions"