Juventus, a bordocampo per tifare Los Angeles FC: che sorpresa per Chiellini

La Juventus ha fatto una bella sorpresa a Giorgio Chiellini: gli ex compagni bianconeri, in America per la tournée di amichevoli che si chiuderà sabato notte contro il Real Madrid, hanno fatto il tifo da bordocampo nella partita che ha visto vincere per 2-1 il Los Angeles FC contro i Seattle Sounders. Alla fine della partita, selfie tra l'ex capitano e la squadra bianconera come riportato dall'account twitter della Juve.