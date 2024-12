Juve: Vlahovic recuperato per il Bologna. Ma sul fronte rinnovo tutto tace

In questa stagione Vlahovic ha realizzato 9 gol in 16 partite tra campionato e Champions League e, prima dell'infortunio in Nazionale, aveva giocato tutte le partite e con la maglia da titolare. Se il serbo è pronto a rivedere il campo, nulla si muove invece sul fronte del rinnovo di un contratto in scadenza a giugno 2026. I contatti tra il club bianconero e l'entourage del giocatore avvenuti a ottobre non hanno portato frutti: dal canto suo la società come riferisce la Gazzetta dello Sport vorrebbe prolungare l'accordo riducendo l'ingaggio che attualmente è di 10,5 milioni di euro. Sul suo futuro dunque c'è un grosso punto di domanda.