Juve, via all'era Giuntoli: alla Continassa primo vertice di mercato

Alla Juventus è il giorno di un altro Cristiano. In casa bianconera scatta infatti oggi l'era del nuovo direttore sportivo Giuntoli, che dopo la risoluzione del contratto con il Napoli dopo otto anni non senza problemi per l'iniziale muro del presidente De Laurentiis, sbarcherà a Torino per firmare un contratto quinquennale a 2 milioni di euro netti all'anno più bonus. E Giuntoli non perderà tempo e si metterà subito al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione: alla Continassa infatti è previsto subito un vertice con il dg bianconero Francesco Calvo e il ds Giovanni Manna, che ha seguito le prime operazioni di questa sessione di mercato (riscatto di Milik, rinnovo di Rabiot per un altro anno e l'arrivo di Weah jr) e resterà i bianconero come vice dell'ex Napoli. Giuntoli assumerà il ruolo di responsabile di tutta l'area sportiva e farà da tramite tra il tecnico Max Allegri e la dirigenza.