Napoli, accordo per la risoluzione del contratto di Giuntoli: ora può firmare con la Juventus

TELENOVELA FINITA?

Aurelio De Laurentiis libera il ds, che dal 1° luglio opererà per i bianconeri

La telenovela sembra giunta al termine: Cristiano Giuntoli ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto che lo legava al Napoli fino al 2024 ed è dunque finalmente libero di firmare per la Juventus. Nel pomeriggio l'intesa con Aurelio De Laurentiis verrà ratificata e dal 1° luglio il dirigente fiorentino potrà operare come direttore dell'area tecnica bianconera, lavorando al fianco di Giovanni Manna.

Giuntoli sarà tesserato senza richiedere alcuna deroga alla Figc, come avrebbe dovuto avvenire invece nel caso in cui fosse stato messo sotto contratto a stagione sportiva già iniziata. Per lui è pronto un contratto quinquennale.

Sarà, come detto, il responsabile dell'area tecnica bianconera, a rimando del direttore generale Francesco Calvo e dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Il ds della prima squadra rimarrà Giovanni Manna, mentre Claudio Chiellini, il cui rientro è stato ufficializzato giovedì, si occuperà della Next Gen.