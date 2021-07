Juve, via all'Allegri-bis tra sogni di mercato e nodo rinnovi

MERCOLEDì IL RADUNO

Locatelli il grande obiettivo per il centrocampo, Dybala e Chiellini devono prolungare

È tutto pronto in casa Juventus per l'inizio dell'Allegri-bis. Partiranno, infatti mercoledì il raduno alla Continassa e le prime attività funzionali all’inizio della stagione (visite mediche e test atletici). Tanti i calciatori assenti perché ancora in vacanza. Ma il focus è anche sul mercato (in settimana l'affondo decisivo per Locatelli) e sui rinnovi (scontato quello di capitan Chiellini, a breve l'incontro con l'entourage di Dybala). Getty Images

Tra reduci dell'Europeo e della Copa America, la nuova avventura di Allegri riparte con tante assenze. Ai nastri di partenza della stagione tanti giocatori che vogliono sin da subito conquistare la fiducia dell'allenatore, come Rugani, Perin, Pellegrini e tanti altri giovani. I pezzi da 90 sono Dybala e Arthur, che non hanno preso parte al torneo sudamericano. La Joya, il cui contratto scade nel 2022, rinnoverà o verrà ceduto, ma con il ritorno di Allegri prende sempre più corpo la prima opzione. Rinnovo che attende anche capitan Chiellini, uno degli eroi di Euro 2020: in questo caso si tratta di pura formalità e il prolungamento di un'altra stagione è scontato.

Sarà anche la settimana di Manuel Locatelli. La Juve ha dalla sua il sì del calciatore e non va oltre i 40 milioni di euro con l'inserimento di almeno una contropartita. Il Sassuolo ne chiede 50 e sta parlando anche con l'Arsenal e il Borussia Dortmund, destinazioni però poco gradite al centrocampista.

Sulla fascia spunta l'idea Gosens: l'Atalanta chiede almeno 40 milioni di euro ma i bianconeri possono sfruttare la carta Bernardeschi, gradito da Gasperini e non incedibile (se ne era parlato anche nell'intreccio Lazio-Luis Alberto). L'azzurro, in scadenza 2022, rimarrebbe in Champions League, potrebbe firmare un contratto pluriennale a ottime cifre visto che l'Atalanta è ormai realtà consolidata e potrebbe occupare lo spazio attualmente di Ilicic, in uscita. L'esterno tedesco invece garantirebbe nuova linfa alla fascia sinistra della Juve, anche se a quel punto andrebbe verificata la posizione di Alex Sandro.