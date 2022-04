Juve, tutti presenti per il derby d'Italia: Morata e Dybala si giocano il posto in attacco

VERSO JUVE-INTER

Allegri potrà contare su tutti gli effetti, infortunati di lunga corso a parte. L'unico dubbio riguarda il compagno di reparto di Vlahovic

Tutti presenti, a parte gli infortunati di lunga data Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, nel penultimo allenamento della Juve in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter. Sono rientrati agli ordini di Allegri tutti i giocatori impegnati con le nazionali, ma anche quei calciatori alle prese con acciacchi più o meno serie. Dunque, a disposizione per il derby d'Italia ci saranno anche Bonucci, Alex Sandro, Zakaria e Locatelli, che avevano dato forfait anche nell'ultimo turno di campionato.

Vedi anche juventus John Elkann: "Exor ha garantito risorse alla Juventus per tornare ai vertici" Lo svizzero e il centrocampista azzurro potrebbero partire titolari, visto che l'impressione è che non venga schierato il tridente pesante, con Morata e Dybala a fare da spalla a Vlahovic, ma si punterà su un più "coperto" 4-4-2. Saranno lo spagnolo e l'argentino a giocarsi il posto in attacco, anche se la Joya pare avere meno probabilità. Non solo per l'addio certificato a giugno, ma anche per una condizione non ancora ottimale per partire titolare.

Per il resto, Chiellini farà coppia con De Ligt, mentre Danilo e De Sciglio agiranno da esterni di difesa, con Cuadrado e Rabiot davanti a loro.