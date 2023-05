Juve, tournée estiva negli Usa: sfide con Milan, Barcellona e Real Madrid

AMICHEVOLI DI LUSSO

Tre amichevoli tra il 21 luglio e il 2 agosto: Il 27 a Los Angeles i bianconeri sfideranno i rossoneri

La Juventus, come l'anno scorso, svolgerà parte della preparazione in vista della nuova stagione negli Stati Uniti. Il club bianconero ha reso noto le date della tournée a stelle e strisce, in programma dal 21 luglio al 3 agosto. La squadra di Allegri sarà impegnata nel 'Soccer Champions Tour 2023' che prevede tre amichevoli di lusso e di grande fascino. Si parte il 22 luglio a San Francisco contro il Barcellona, poi il 27 a Los Angeles contro il Milan per finire il 2 agosto a Orlando contro il Real Madrid.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

22, 27 luglio, 2 agosto. Segnatevi queste date.

Sono quelle in cui si svolgeranno le partite del Soccer Champions Tour 2023, in occasione del quale la Juve tornerà negli Stati Uniti.

Ancora Los Angeles, come nel 2022, e poi San Francisco e Orlando, per un tour che vedrà la Juve (dal 21 luglio al 3 agosto) impegnata in California e Florida.

IL CALENDARIO COMPLETO

22 Luglio: Juventus vs Barcelona @ San Francisco, Levi’s Stadium

27 Luglio: Juventus vs Milan @ Los Angeles , Dignity Health Stadium

2 Agosto: Juventus vs Real Madrid @ Orlando, Camping World Stadium

USA, We’re coming back!

