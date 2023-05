Juventus, Bonucci ancora ko: lesione all'adduttore della coscia

L'INFORTUNIO

Il difensore bianconero si è infortunato durante la sfida contro il Siviglia, la sua 500a con la Juventus

Nuovo infortunio per Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus, nella serata che lo ha visto festeggiare le 500 presenze in bianconero, ha alzato bandiera bianca durante la sfida di Europa League contro il Siviglia per l'ennesimo problema fisico stagionale. Inequivocabile l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Bonucci: "Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra".

Bonucci ha immediatamente iniziato l'iter riabilitativo per tornare a disposizione il prima possibile per Massimiliano Allegri in un finale di stagione più che impegnativo, ma il tecnico della Juventus in vista della Cremonese - e anche del ritorno della semifinale di Europa League a Siviglia, deve fare la conta in difesa.

Perso De Sciglio per un brutto infortunio al legamento crociato, nella sfida dello Stadium era assente Bremer per un affaticamento che probabilmente lo costringerà a saltare anche la Cremonese in campionato dove c'è da difendere il secondo posto. C'è Gatti, risolutore nell'1-1 contro gli andalusi, e Rugani per coprire il vuoto lasciato in mezzo alla difesa e cercare, per quanto possibile, di dare riposo a Danilo.