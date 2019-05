Juve-Torino, che bellezza: allo Stadium c'è Claudia Schiffer

03/05/2019

Pomeriggio a Parigi per il compleanno d i Donatella Versace, serata a Torino in tribuna all'Allianz Stadium per il derby: a sorpresa c'era anche Claudia Schiffer sugli spalti per assistere a Juventus-Torino. La presenza della top model tedesca non è passata inosservata e molti tifosi ne hanno approfittato per un selfie. La Schiffer è in Italia perché suo marito Matthew Vaughn, regista e produttore cinematografico, sta girando nella città piemontese "The outfit", prequel della saga "Kingsman".