Juventus, l'addio di Calvo apre a un ruolo più centrale di Chiellini

E' una Juventus tutta nuova quella che sta nascendo in vista della prossima stagione. In campo, molto probabilmente in panchina, ma soprattutto a livello societario. Svelato lo sponsor di maglia e in attesa di capire chi sarà l'allenatore della prima squadra, il preannunciato addio di Francesco Calvo, destinato all'Aston Villa, apre le porte a un maggior coinvolgimento di Giorgio Chiellini nella vita sportiva dei bianconeri. Finora l'ex capitano ha ricoperto un ruolo marginale, ma con l'uscita di scena di quello che oggi è Managing Director Revenue e Football Development, dovrebbe essere più centrale anche nella gestione prettamente calcistica del club. O almeno questo è ciò che si augurano i tifosi juventini, nonostante il diretto interessato per ora preferisca restare nell'ombra.