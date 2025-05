Juve, doppio accordo per lo sponsor di maglia: 69 milioni più bonus nelle prossime tre stagioni

La Juve ha annunciato il nuovo sponsor di maglia per le prossime tre stagioni: accordo con Stellantis per il marchio Jeep come main sponsor della divisa e con Visit Detroit per il secondo spazio. Nell'annuncio ufficiale si scoprono le cifre: 69 milioni di euro da Jeep (di cui 4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 24/2025, 19 milioni per la stagione sportiva 25/2026 ed 23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive) mentre non sono note quelle dal secondo accordo, che comparirà solo nelle competizioni nazionali perché Uefa e Fifa non consentono il doppio sponsor di maglia, poiché dipenderanno "dal conseguimento di determinati obiettivi" ma il club bianconero comunque specifica che "prevede un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di sponsor Jeep".