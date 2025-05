Papà Musetti rinuncia a Coppa Italia per vedere il figlio contro Zverev

Sarebbe dovuto andare a vedere la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, invece è finito per restare sugli spalti del Centrale. Stiamo parlando di Francesco Musetti, papà di Lorenzo, capace ieri di conquistare la prima semifinale a Roma della sua carriera. Una battaglia di oltre due ore contro Alexander Zverev in uno stadio sold out e un tifoso più speciale di altri: il papà. La fede rossonera di papà Musetti lo aveva portato a prendere tempo fa due biglietti per la finale di Coppa Italia, non sapendo però che il figlio avrebbe giocato nello stesso momento i quarti di finale degli Internazionali. Una volta saputa della contemporaneità non ha avuto dubbi nel rinunciare alla Coppa Italia per andare a vedere Lorenzo. Meglio così alla fine, all'Olimpico avrebbe visto il suo Milan perdere, mentre sul Centrale del Foro Italico ha potuto godersi, punto dopo punto, la vittoria contro il n.2 del mondo.