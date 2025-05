Sartori: "Bologna ha merito di vincere la Coppa Italia, merito di tutti"

"C'è la felicità è di aver regalato una coppa alla città di Bologna e ai tifosi. Poi ce la siamo regalati anche noi, tra presidente e ragazzi. Penso che ce la siamo meritati con un'ottima partita". Così il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ai microfoni di Sky Sport commenta la storica vittoria della Coppa Italia in finale contro il Milan Un successo arrivato nonostante il cambio in panchina l'estate scorsa e la partenza di tanti giocatori importanti. "Abbiamo avuto difficoltà all'inizio perché gli schemi e i principi di Italiano erano diversi da quelli di Thiago Motta, la squadra ci ha messo un po' di più a metabolizzarli ma poi siamo partiti e abbiamo fatto un ottimo campionato. E mancano due partite per finire bene", ha aggiunto.