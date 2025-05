Coppa Italia: i complimenti dell'Inter al Bologna, che ringrazia

"Ieri sera all'Olimpico il Bologna ha conquistato la terza Coppa Italia della sua storia Al Club rossoblù vanno i complimenti di FC Internazionale Milano": questo il post su X dell'account ufficiale nerazzurro in merito alla vittoria sul Milan. Il Bologna ha ringraziato l'Inter con due cuori rossoblù. Diversi i commenti dei tifosi al post ("Una nota di merito lasciamola anche agli sconfitti, grazie", "I miei complimenti più disinteressati. Contro chi ha giocato che non lo ricordo proprio"), nono solo di interisti: "Avreste fatto i complimenti anche in caso contrario? Non credo. Buona fortuna per il 31".