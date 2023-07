Weah: "Cuadrado un grande, mi ispiro a lui. David mi ha chiesto molto sulla Juve" 

Il papà tifa Juventus da sempre, e avrà un motivo in più per fare bene alla Juventus. Parliamo di Timothy Weah, che oggi si è presentato ai tifosi bianconeri in conferenza stampa. Tra campo e mercato. "Essere qui è un bene per me e la mia famiglia - ha esordito il laterale ex Lille -. I primi giorni sono stati fantastici, è un gruppo che si prende cura di tutti i nuovi, ci sono grandi amici". Poi la domanda sul suo amico David, punta dei francesi che si è messa in mostra in Ligue 1: "Mi ha fatto tante domande sulla Juventus, se arrivasse qui dovrebbe prepararsi a lavorare tanto".