Juve, Thiago Motta pesca ancora dalla Next Gen: per il Parma convocato Gil Puche

Nel corso di questa stagione, Gil Puche è stato utilizzato principalmente nella Next Gen che milita nel girone C del campionato di Serie C, occupando l'ultimo posto in classifica con appena 6 punti. Sono 3 le apparizioni nella seconda squadra della Juventus, a cui si aggiungono 2 presenze nel campionato Primavera e altrettanti in Youth League. Nella passata stagione, la prima in Italia, il centrale spagnolo era sceso in campo in totale 33 volte tra campionato Primavera e Coppa Italia.