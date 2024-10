Verso Juventus-Parma, Motta ritrova Koopmeiners: "Dobbiamo essere più compatti nelle difficoltà"

L'olandese ha confermato i progressi e si è allenato col resto della squadra per andare almeno in panchina contro il Parma, con un'armatura protettiva in caso di impiego. Sull'argomento Thiago Motta è stato chiaro da un lato e criptico dall'altro: "Koop ci sarà, è recuperato. Non ho deciso se dal primo minuto, a gara in corso o solo per la panchina". Non ci saranno invece Nico Gonzalez, che può tornare a Udinese, e Douglas Luiz.