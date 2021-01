Juve, test per Chiellini e in vista del derby d'Italia

COPPA ITALIA

Il Genoa in Coppa Italia e poi l'Inter in campionato: per la Juventus è una settimana di fuoco, con il tecnico Andrea Pirlo ancora alla prese con infortuni e assenze per il Covid. La squadra intera è in bolla, vista l'ultima positività di De Ligt, e pertanto contro i rossoblù sara' giocoforza limitato il turnover visto che non potranno essere utilizzati i ragazzi dell'Under 23.

Rientrerà Chiellini che si sta allenando con il gruppo ormai da un po' di tempo, e Buffon partirà dall'inizio. Il capitano bianconero farà da 'chioccia' al giovane romeno Dragusin, di cui si dice un gran bene e che ha già esordito in Serie A e Champions League. Sulle fasce giocheranno Demiral e Frabotta, con un turno di riposo concesso a Danilo e Bonucci. A centrocampo spazio per Arthur e Rabiot, con Bernardeschi e Portanova esterni. In attacco coppia inedita con Kulusevski e Morata, che potrà mettere minuti preziosi nelle gambe in vista dell'Inter. Turno di riposo per Ronaldo, che potrebbe andare comunque in panchina.

Vedi anche Coppa Italia Juventus, Pirlo: “Tutti vogliono arrivare in fondo alla Coppa Italia, tornano Chiellini e Buffon” Guardando al derby d'Italia, invece, Pirlo dovrà ancora fare a meno di Dybala e De Ligt mentre spera di recuperare McKennie e Chiesa. La Juve potrebbe ritrovare in extremis anche Alex Sandro e Cuadrado. I dieci giorni dalla positività per il brasiliano e il colombiano scadono proprio prima della sfida contro l'Inter, per cui in caso di tampone negativo potrebbero almeno andare in panchina. Il confronto diretto contro i nerazzurri sarà un altro esame importante in chiave scudetto per i bianconeri, che in questo primo scorcio di 2021 sembrano aver cambiato marcia, pur non avendo ancora risolto alcuni problemi a centrocampo.